Kecelakaan Beruntun Libatkan 8 Kendaraan di Sumedang, 7 Orang Meninggal Dunia

Kendaraan ringsek dan hancur akibat kecelakaan beruntun di Jalan Raya Sumedang-Bandung, Sumedang, Jawa Barat, 23 November 2026. (Foto: Tangkapan layar)

SUMEDANG - Kecelakaan beruntun yang melibatkan sejumlah kendaraan terjadi di Jalan Bandung–Cirebon, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat pada Senin (23/11/2026). Insiden ini menyebabkan tujuh orang meninggal dunia, sementara delapan korban lainnya mengalami luka-luka dan telah dilarikan ke RSUD Sumedang.

Pemandangan di lokasi kejadian memperlihatkan truk pengangkut air mineral, dua truk engkel, dua minibus, dan tiga sepeda motor yang terlibat dalam tabrakan dalam keadaan rusak parah. Sejumlah korban tergeletak di pinggir jalan, bahkan sebagian korban terjepit di antara badan kendaraan yang terlibat tabrakan.

Salah seorang korban bernama Jajang mengalami luka parah setelah salah satu kakinya terjepit besi standar motornya. Korban segera mendapat pertolongan dari Basarnas Bandung sebelum dievakuasi ke RSUD Sumedang.

Imbas dari kecelakaan nahas ini, sebagian arus lalu lintas diarahkan menuju Jalan Tol Cisumdawu guna mengurangi kepadatan dan memperlancar proses evakuasi.



(Rahman Asmardika)

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