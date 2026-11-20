Kecelakaan Tunggal, Honda Jazz Hantam Tiang Pancang di Jaksel

JAKARTA – Sebuah mobil Honda Jazz berwarna hitam menabrak tiang pancang di wilayah Jakarta Selatan pada Jumat (20/11/2026). Kecelakaan tunggal tersebut dipicu pengemudi yang mengalami microsleep saat melintas di jalan menikung.

Kanit Laka Lantas Polres Metro Jakarta Selatan Iptu Edi membenarkan peristiwa tersebut. Kecelakaan terjadi sekitar pukul 03.00 WIB ketika kendaraan melaju dari arah utara ke selatan.

"Kendaraan dari arah utara ke selatan keadaan jalan menikung, yang bersangkutan out control hingga menabrak tiang pancang," ujar Iptu Edi saat dikonfirmasi.

Menurut Edi, pengemudi mengaku tertidur sejenak atau mengalami microsleep sehingga hilang kendali di tikungan. Polisi memastikan pengemudi tidak berada di bawah pengaruh alkohol saat kejadian.

"Pengakuan microsleep dan memang saat ditangani petugas dalam keadaan sadar dan sehat," katanya.

Dia memastikan, tidak ada korban luka maupun korban jiwa dalam kecelakaan tersebut. Pengemudi juga memilih tidak melanjutkan penanganan kasus ini lebih jauh kepada pihak kepolisian.