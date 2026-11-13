Kecelakaan Maut di Fujairah UEA Tewaskan 14 Orang, Kemlu: Tak Ada Korban WNI

JAKARTA - Kementerian Luar Negeri (Kemlu) memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi korban kecelakaan maut di Fujairah, Uni Emirat Arab (UEA). Kecelakaan yang melibatkan sebuah truk dan sejumlah kendaraan tersebut menewaskan 14 orang serta melukai 30 lainnya.

Direktur Pelindungan WNI Kemlu, Heni Hamidah mengatakan, Konsulat Jenderal Republik Indonesia (KJRI) Dubai telah berkoordinasi dengan otoritas setempat untuk memastikan kondisi WNI setelah kecelakaan tersebut.

"KJRI Dubai yang telah melakukan koordinasi dengan otoritas setempat dan mengonfirmasi bahwa tidak ada WNI yang menjadi korban dalam kecelakaan tersebut," tegas Heni, Jumat (13/11/2026).

Berdasarkan informasi awal dari otoritas Persatuan Emirat Arab (PEA), kecelakaan terjadi akibat kelalaian pengemudi truk yang tidak berhati-hati saat berkendara.

Truk tersebut oleng hingga memicu kebakaran yang kemudian menjalar ke sejumlah kendaraan lain.

"Korban meninggal dunia merupakan WN PEA, Oman, India, Brasil, Pakistan, Yordania, dan Mesir," ujar Heni.