KA Siantar Ekspres Hantam Minibus hingga Terbakar, 2 Masinis dan 1 Petugas Jadi Korban

MEDAN – Kereta Api (KA) Siantar Ekspres relasi Siantar–Medan tabrakan dengan minibus di petak jalan antara Stasiun Siantar dan Stasiun Dolok Merangir, Jumat (20/11/2026). Peristiwa yang terjadi di kilometer 38+7/6 itu menyebabkan percikan api muncul dari bagian lokomotif.

Akibat kejadian tersebut, dua masinis dan seorang petugas yang berada di dalam lokomotif terluka. Ketiganya dievakuasi ke rumah sakit terdekat.

Di sisi lain, seluruh penumpang KA Siantar Ekspres dipastikan selamat. Sebanyak 264 penumpang yang berangkat dari Stasiun Siantar tidak mengalami luka dalam kecelakaan tersebut. Perjalanan KA pun harus dihentikan sementara. Dari tangkapan layar, tampak bagian KA terbakar.

Manager Humas KAI Divre I Sumatera Utara, Anwar Yuli Prastyo, menjelaskan, kecelakaan terjadi saat KA Siantar Ekspres bertabrakan dengan minibus di perlintasan kereta api.

"Benar, KA Siantar Ekspres rute Siantar-Medan berhenti luar biasa di kilometer 38+7/6 petak jalan Stasiun Siantar-Stasiun Dolok Merangir dikarenakan terlibat insiden dengan sebuah minibus yang mengakibatkan munculnya percikan api pada lokomotif," kata Anwar.

Pasca-insiden, petugas KAI langsung melakukan penanganan di lokasi kejadian. Upaya tersebut meliputi evakuasi sarana kereta serta pemulihan jalur agar operasional perjalanan kereta api dapat kembali normal.

"Saat ini, KAI masih berfokus melakukan penanganan, berkoordinasi dengan pihak berwenang, dan mengerahkan petugas untuk melakukan evakuasi," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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