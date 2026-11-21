Truk Terguling di Tol TMII Arah Jagorawi, Muatan Ikan Berserakan di Jalan

JAKARTA - Sebuah truk bermuatan ikan mengalami kecelakaan lalu lintas di sekitar Tol Taman Mini Indonesia Indah (TMII) arah Jagorawi, Jakarta Timur, Sabtu (21/11/2026) pagi. Belum diketahui apakah ada korban jiwa dalam peristiwa tersebut.

"06.55 Sebuah kendaraan Truk bermuatan ikan mengalami kecelakaan lalu lintas di sekitar Tol TMII arah Jagorawi, saat ini Petugas sedang menuju lokasi untuk penanganan," tulis @TMCPoldaMetro.

Truk jenis Isuzu Traga tersebut terguling di sisi kanan jalan hingga posisinya hampir terbalik. Akibatnya, muatan ikan yang dibawa berhamburan di bahu jalan.

Sejumlah ikan terlihat berserakan bersama kantong-kantong plastik berisi muatan yang terlepas dari kendaraan. Beberapa papan alas pengangkut ikan juga tampak berceceran di sekitar lokasi kejadian.

Hingga informasi tersebut disampaikan, petugas masih dalam perjalanan menuju lokasi untuk melakukan penanganan kecelakaan. Lalu lintas di sekitar lokasi juga sempat tersendat.

(Fahmi Firdaus )

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