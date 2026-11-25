Gempa M5,5 Mengguncang Teluk Tomini Sulteng, Ini Analisis BMKG

JAKARTA - Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika (BMKG) melaporkan gempa kekuatan M5,5 mengguncang Teluk Tomini, Sulawesi Tengah, Rabu, 25 November 2026, pukul 19.08.11 WIB.

Hasil analisis BMKG menunjukkan gempa bumi ini memiliki parameter update dengan magnitudo M5,4 pada kedalaman 37 km. Episenter gempa bumi terletak pada koordinat 0,41° LS ; 123,10° BT, atau tepatnya berlokasi di laut 58 km timur laut Pulau Puah, Sulawesi Tengah.

“Hasil pemodelan tsunami menunjukkan bahwa gempa bumi ini tidak berpotensi tsunami,” ungkap Direktur Gempabumi dan Tsunami BMKG, Wijayanto.

Wijayanto menjelaskan dengan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas deformasi batuan dalam lempeng.

“Hasil analisis mekanisme sumber menunjukkan bahwa gempa bumi memiliki mekanisme pergerakan naik (thrust fault),” ujarnya.

Sementara itu, berdasarkan estimasi peta tingkat guncangan (shakemap) dan Laporan Masyarakat, gempa bumi ini dirasakan dengan skala intensitas III MMI (Getaran dirasakan nyata dalam rumah. Terasa getaran seakan akan truk berlalu) di Luwuk, Kota Gorontalo, Kab. Gorontalo, Bone Bolango, Gorontalo Utara, Pohuwato, Minahasa Tenggara, dan Boalemo.