Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

BMKG Peringatkan Gelombang hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia

Binti Mufarida , Jurnalis-Sabtu, 10 Oktober 2026 |13:21 WIB
BMKG Peringatkan Gelombang hingga 4 Meter di Sejumlah Perairan Indonesia
Gelombang tinggi (foto: freepik)
A
A
A

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) mengeluarkan peringatan dini gelombang tinggi, yang berpotensi terjadi di sejumlah wilayah perairan Indonesia pada 10–13 Oktober 2026.

BMKG melaporkan, pola angin di wilayah utara ekuator Indonesia umumnya bertiup dari tenggara hingga barat daya dengan kecepatan 6–20 knot. Sementara itu, di wilayah selatan ekuator, angin bertiup dari timur hingga tenggara dengan kecepatan 7–25 knot.

“Kecepatan angin tertinggi terpantau di wilayah Samudra Hindia barat Kepulauan Mentawai hingga selatan Banten, Laut Jawa, dan Laut Arafuru bagian timur,” tulis BMKG dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (10/10/2026).

Kondisi tersebut berpotensi memicu gelombang setinggi 1,25–2,5 meter di sejumlah wilayah, antara lain Samudra Hindia barat Aceh, Samudra Hindia barat Kepulauan Nias, Samudra Hindia selatan Nusa Tenggara Timur (NTT), perairan Kepulauan Talaud, Samudra Pasifik utara Maluku, dan Samudra Pasifik utara Papua Barat Daya.

 

Halaman:
1 2
      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/338/3247002//cuaca_hujan-jThu_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Bogor Berpotensi Diguyur Hujan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/340/3246963//ilustrasi-ldS5_large.jpg
Gempa M4,7 Guncang Tuapejat Sumbar, Kedalaman 21 Km
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/337/3246929//kepala_bmkg_teuku_faisal_fathani-CJ0x_large.jpeg
Perkuat Deteksi Tsunami, BMKG Pasang Radar Canggih Berjangkauan 150 Km di Aceh
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/09/337/3246846//kebakaran_hutan-Zygk_large.jpg
Cuaca Indonesia Tak Merata, BMKG Ingatkan Risiko Karhutla dan Hujan Lebat
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/338/3246781//cuaca_jakarta-1un7_large.jpg
Prakiraan Cuaca Jakarta Hari Ini: Sejumlah Wilayah Cerah dan Berawan
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/08/337/3246587//musim_hujan-bN7G_large.jpg
El Nino Capai Level Sangat Kuat, BMKG: Awal Musim Hujan Bisa Mundur
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement