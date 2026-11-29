Cuaca Jabodetabek Diprediksi Hujan Hari Ini

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan wilayah di Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi (Jabodetabek) hujan dengan intensitas bervariasi pada hari ini, Minggu (29/11/2026).

Berdasarkan data prakiraan cuaca BMKG, Kepulauan Seribu berpotensi hujan petir. Sementara seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta lainnya diprakirakan hujan ringan.

Wilayah tersebut meliputi Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur. Untuk wilayah Jawa Barat, Kabupaten Bogor dan Kota Bogor diprakirakan hujan ringan.

Kondisi serupa juga berpotensi terjadi di Kabupaten Bekasi dan Kota Bekasi. Sementara wilayah Tangerang Raya diprakirakan hujan dengan intensitas sedang. Ketiga wilayah tersebut meliputi Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.



(Arief Setyadi )

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