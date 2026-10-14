BMKG Sebut El Nino Bertahan hingga Awal 2027

JAKARTA - Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memperkirakan fenomena El Nino masih berlangsung hingga awal 2027. Meski demikian, dampaknya diprediksi berkurang seiring masuknya Indonesia ke musim hujan.

“Walaupun El Nino akan bertahan sampai awal 2027, tapi dengan masuknya Indonesia ke musim hujan, maka dampak El Nino akan berkurang,” kata Direktur Perubahan Iklim BMKG, Fachry Ridjab kepada wartawan, Rabu (14/10/2026).

Fachry menjelaskan, El Nino dan musim hujan merupakan dua fenomena berbeda, meskipun keduanya saling memengaruhi. Menurutnya, musim hujan maupun musim kemarau akan tetap terjadi di Indonesia, terlepas dari ada atau tidaknya El Nino.

“Yang perlu kita pahami, El Nino dan musim (hujan) itu dua fenomena yang tidak sama gitu ya, tapi saling memengaruhi. Musim kemarau, musim hujan akan selalu terjadi di Indonesia, ada atau tidaknya El Nino,” ujarnya.

Saat ini, BMKG mencatat sejumlah wilayah, yakni Aceh, Sumatra Barat, dan Sumatra Utara, mulai memasuki musim hujan. Kondisi tersebut diperkirakan membuat dampak El Nino di kawasan itu tidak lagi signifikan.