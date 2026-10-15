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Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal, Suhu Capai 36 Derajat Celsius

Awaludin , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |05:10 WIB
Prakiraan Cuaca Jabodetabek Hari Ini: Berawan Tebal, Suhu Capai 36 Derajat Celsius
Cuaca Jabodetabek Berawan (foto: Okezone)
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JAKARTA - Cuaca di wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) pada Kamis, 15 Oktober 2026, diprakirakan didominasi kondisi berawan hingga berawan tebal. Suhu udara di sejumlah wilayah diperkirakan mencapai 36 derajat Celsius.

Secara umum, cuaca Jabodetabek diprakirakan cerah berawan hingga berawan tebal. Pada pagi hari, kondisi cuaca didominasi berawan hingga berawan tebal. Sementara itu, pada siang hingga sore hari, cuaca diprakirakan berawan tebal.

Suhu udara di wilayah Kota dan Kabupaten Bogor diperkirakan berkisar 20–34 derajat Celsius. Adapun wilayah Jabodetabek lainnya diprakirakan memiliki suhu udara antara 26–36 derajat Celsius.

Kelembapan udara diprakirakan berada pada kisaran 40–96 persen. Sementara itu, angin permukaan bertiup dari arah timur laut hingga tenggara dengan kecepatan 5–30 kilometer per jam.

Masyarakat yang beraktivitas di luar ruangan diimbau untuk menyesuaikan kegiatan dengan kondisi cuaca dan tetap menjaga kondisi tubuh, terutama saat suhu udara terasa panas.

(Awaludin)

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Topik Artikel :
BMKG Cuaca cuaca jabodetabek
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