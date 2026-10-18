Cuaca Jabodetabek Diprediksi Cerah Hari Ini

JAKARTA — Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) memprakirakan cuaca di seluruh wilayah Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi (Jabodetabek) cerah pada hari ini, Minggu, 18 Oktober 2026.

Berdasarkan data BMKG, seluruh wilayah administrasi DKI Jakarta diprakirakan cerah. Wilayah tersebut meliputi Kepulauan Seribu, Jakarta Pusat, Jakarta Utara, Jakarta Barat, Jakarta Selatan, dan Jakarta Timur.

Cuaca cerah juga diprakirakan terjadi di seluruh wilayah Bogor, Bekasi, dan Depok. Wilayah tersebut mencakup Kabupaten Bogor, Kota Bogor, Kabupaten Bekasi, Kota Bekasi, serta Kota Depok.

Sementara di wilayah Tangerang, BMKG memprakirakan cuaca cerah di Kabupaten Tangerang, Kota Tangerang, dan Kota Tangerang Selatan.

(Arief Setyadi )

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