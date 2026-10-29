Tangis Haru 5 Istri Jurnalis Korban Anak Krakatau Terima Penghargaan Anugerah Dewan Pers 2026

Istri para jurnalis korban hilang kontak di perairan Gunung Anak Krakatau menerima piagam penghargaan dan tali asih dari Dewan Pers.

JAKARTA — Tangis haru mewarnai puncak Anugerah Dewan Pers 2026 pada Rabu (28/10/2026) malam saat lima istri jurnalis foto korban hilang kontak di perairan Gunung Anak Krakatau menerima piagam penghargaan serta tali asih.

Saat menerima piagam penghargaan dan tali asih dari Dewan Pers, kelima istri jurnalis foto tersebut tak kuasa menahan tangis.

Rasa haru mendalam terlihat jelas pada wajah Rodiyah Nasution, istri jurnalis iNews Yudistiro Pranoto (Yudis). Ia sesekali mengusap air mata yang menetes menggunakan sehelai tisu.

Sementara itu, Ketua Komisi Informasi dan Komunikasi Dewan Pers, Maha Eka Swasta, berharap kelima istri jurnalis tersebut senantiasa diberikan ketabahan dan kekuatan.

“Semoga keluarga mereka senantiasa diberikan kekuatan dan ketabahan. Bapak, Ibu, pada kesempatan ini kami menyampaikan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua, Wakil Ketua, dan seluruh anggota Dewan Pers, Konstituen Dewan Pers, Panitia Seleksi, serta seluruh panitia penyelenggara, donatur, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan serta kontribusi,” ujarnya.

Sebagai informasi, jurnalis iNews Yudistiro Pranoto dilaporkan hilang kontak saat melakukan perjalanan menggunakan kapal cepat (speedboat) menuju kawasan Gunung Anak Krakatau pada 7 September 2026 lalu.

Selain Yudistiro Pranoto dari iNews, empat jurnalis foto lainnya yang turut hilang kontak dalam perjalanan tersebut adalah Muhammad Bagus Khoirunnas dari Kantor Berita ANTARA, Arie Basuki dari Merdeka, Firman Daus dari Anadolu Agency, dan Donal yang merupakan jurnalis lepas (freelance).

(Rahman Asmardika)

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