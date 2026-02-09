Advertisement
INFOGRAFIS INDEKS
HOME NEWS NASIONAL

HPN 2026, Perkuat Peran Pers Hadapi Tantangan Era Digital dan AI

Fahmi Firdaus , Jurnalis-Senin, 09 Februari 2026 |20:01 WIB
HPN 2026, Perkuat Peran Pers Hadapi Tantangan Era Digital dan AI
HPN 2026, Perkuat Peran Pers Hadapi Tantangan Era Digital dan AI
SERANG - Puncak peringatan Hari Pers Nasional (HPN) Tahun 2026 di Provinsi Banten menjadi momentum strategis memperkuat peran pers sebagai penjaga kualitas informasi publik di tengah derasnya arus transformasi digital dan perkembangan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence (AI).

Rangkaian kegiatan nasional tersebut menghadirkan insan pers dari berbagai daerah di Indonesia, kepala daerah, tokoh masyarakat, serta pemangku kepentingan lainnya.

Kehadiran berbagai elemen bangsa ini menegaskan bahwa pers tetap menjadi pilar penting dalam menjaga demokrasi dan membangun komunikasi publik yang sehat.

Gubernur Banten Andra Soni menyampaikan kebanggaannya atas kepercayaan yang diberikan kepada Provinsi Banten sebagai tuan rumah HPN 2026.

Peringatan HPN kata dia menjadi momentum memperkuat optimisme nasional melalui peran pers yang sehat dan independen.

"Pers yang sehat akan mendukung ekonomi yang berdaulat, dan ekonomi yang berdaulat akan menguatkan negara kita," ujarnya, Senin (9/6/2026).

Menurut Andra, perkembangan teknologi digital telah mengubah pola produksi, distribusi, hingga konsumsi informasi. Oleh karena itu, pers memiliki posisi strategis dalam menjaga kebenaran informasi serta mengurai kompleksitas arus informasi global.

“Pers menjadi penjaga kepentingan publik di tengah perkembangan teknologi informasi. Pers yang kuat akan mendukung demokrasi yang sehat dan pembangunan nasional yang berkelanjutan,” tandasnya.

Wakil Wali Kota Tangerang Selatan Pilar Saga Ichsan  menambahkan, pers memiliki peran penting dalam menyampaikan informasi, apalagi di era digital saat ini.

“Keberadaan pers yang profesional menjadi kunci dalam menjaga kualitas informasi publik," ujar Pilar Saga Ichsan.

 

