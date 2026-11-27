Trump Klaim Rudal Iran Bisa Jangkau Eropa, Peringatkan Ancaman Bencana Nuklir

WASHINGTON - Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump mengklaim Iran memiliki rudal yang mampu menjangkau wilayah Eropa. Ia juga memperingatkan potensi terjadinya bencana nuklir jika konflik dan ketegangan di Timur Tengah tidak segera diakhiri.

Pernyataan tersebut disampaikan Trump saat melakukan panggilan telepon dengan personel militer AS dalam rangka perayaan Thanksgiving dari kediamannya di Mar-a-Lago, Florida.

Dalam kesempatan itu, Trump ditanya mengenai visinya terkait hubungan Amerika Serikat dengan negara-negara Timur Tengah pada masa mendatang.

“Mereka memang memiliki kemampuan untuk mencapai Eropa, bukan untuk mencapai kita, tetapi mereka memiliki kemampuan untuk mencapai Eropa,” kata Trump, dilansir Al Jazeera, Jumat (27/11/2026).

Trump juga mengklaim bahwa tanpa stabilitas di kawasan, Iran berpotensi menggunakan senjata nuklir untuk menyerang Israel dan negara-negara lain di Timur Tengah.

“Dalam kasus ini, Iran akan menembakkan senjata nuklir ke Israel dan negara-negara lain di Timur Tengah, dan akan terjadi bencana nuklir,” ujarnya.

Trump menegaskan, bahwa meskipun AS tidak bergantung pada minyak dari Timur Tengah, Washington tetap membutuhkan stabilitas dan perdamaian di kawasan tersebut.

“Kita tidak membutuhkan minyak Timur Tengah. Tetapi yang kita butuhkan adalah perdamaian di Timur Tengah,” tambahnya.