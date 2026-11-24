Pesawat Militer Rusia Masuk Zona Identifikasi Pertahanan Udara Korsel, Picu Evakuasi Warga

SEOUL - Beberapa pesawat militer Rusia telah memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea Selatan, demikian dilaporkan Yonhap. Laporan ini merevisi kabar sebelumnya yang menyebutkan bahwa sebuah pesawat yang diduga milik Korea Utara telah melanggar wilayah udara Korea Selatan.

"Beberapa pesawat militer Rusia—bukan pesawat Korea Utara—memasuki zona identifikasi pertahanan udara Korea Selatan (KADIZ) di atas Laut Timur," ungkap kantor berita Yonhap pada Selasa (24/11/2026), mengutip keterangan pihak militer.

Sebelumnya, Kementerian Dalam Negeri dan Keamanan Korea Selatan menyiarkan peringatan darurat di wilayah Kabupaten Ulleung, yang terletak di lepas pantai timur, dan menginstruksikan penduduk untuk mencari perlindungan di fasilitas bawah tanah.

Pernyataan resmi awal sempat memberikan keterangan yang saling bertentangan; otoritas keamanan awalnya menyebut adanya pesawat Korea Utara, sebelum kemudian mengindikasikan bahwa sebuah pesawat yang diduga milik Rusia telah memasuki dan keluar dari "zona bahaya" yang telah ditetapkan.

Apa Itu Zona Identifikasi Pertahanan Udara?

Pihak militer memberikan klarifikasi bahwa pesawat tersebut adalah milik Rusia dan telah memasuki KADIZ—bukan wilayah udara berdaulat—sebelum akhirnya meninggalkan area tersebut.