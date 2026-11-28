Putin Luncurkan Kapal Selam Nuklir Baru Rusia

MOSKOW - Presiden Rusia Vladimir Putin telah meluncurkan kapal selam bertenaga nuklir baru dan menyatakan bahwa Rusia akan menambah lima kapal selam lagi ke dalam armada negara tersebut paling lambat tahun 2030. Peluncuran kapal selam Perm itu berlangsung pada Jumat, (27/11/2026) di galangan kapal Sevmash yang terletak di kota Severodvinsk, Rusia bagian barat laut, dalam sebuah acara yang dihadiri Putin.

"Rusia adalah salah satu dari sedikit negara di dunia yang mampu membangun kapal selam nuklir tangguh semacam ini—senjata yang memiliki jangkauan serta signifikansi global," ujar Putin sebagaimana dikutip dalam keterangan pers Kremlin, Jumat.

Kapal selam bertenaga nuklir merupakan bagian dari arsenal angkatan laut Rusia dan mampu tetap berada di bawah air untuk jangka waktu yang lama. Kapal selam kelas Yasen-M, termasuk kapal selam Perm, dapat membawa berbagai jenis rudal jelajah.

Putin mengatakan bahwa angkatan laut akan menerima lima kapal selam tambahan hingga tahun 2030, termasuk tiga unit dari kelas Yasen-M—kelas yang sama dengan kapal selam Perm.

Ia menambahkan bahwa kapal-kapal selam tersebut dapat beroperasi di "bagian mana pun dari samudra di dunia" sembari membawa berbagai jenis rudal jelajah.

(Rahman Asmardika)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.