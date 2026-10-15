Breaking News! KPK Kembali Gelar OTT, Bupati Klaten Terjaring

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Klaten, Jawa Tengah. Dalam operasi ini, KPK turut mengamankan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.

Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Ia pun membenarkan, pihaknya mengamankan Bupati Hamenang.

"Benar," kata Setyo saat dikonfirmasi, Kamis (15/11/2026).

Hingga kini, belum diketahui operasi senyap ini berkaitan dengan apa. Namun, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dan perkara tersebut.

(Awaludin)

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