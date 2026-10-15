Advertisement
Advertisement
Advertisement
home nasional megapolitan international nusantara infografis indeks
Okezone.com
Untuk Anda
Viral
TV Scope
Kanal
Beranda
News
Finance
Women
Celebrity
Bola
Sport
Muslim
Edukasi
Haji
Ototekno
Digital
Network
Sindonews
iNews
IDX Channel
MNC Trijaya
Mister Aladin
RCTI+
Vision+
Just For Kids
Highend
Media Sosial
Instagram
Facebook
X
Youtube
Tiktok
About Us
Company Profile
INFOGRAFIS INDEKS
Advertisement
HOME NEWS NASIONAL

Breaking News! KPK Kembali Gelar OTT, Bupati Klaten Terjaring

Nur Khabibi , Jurnalis-Kamis, 15 Oktober 2026 |19:16 WIB
Breaking News! KPK Kembali Gelar OTT, Bupati Klaten Terjaring
OTT KPK di Klaten (foto: Okezone)
A
A
A

JAKARTA - Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menggelar operasi tangkap tangan (OTT) di Klaten, Jawa Tengah. Dalam operasi ini, KPK turut mengamankan Bupati Klaten, Hamenang Wajar Ismoyo.

Hal itu dikonfirmasi oleh Ketua KPK, Setyo Budiyanto. Ia pun membenarkan, pihaknya mengamankan Bupati Hamenang.

"Benar," kata Setyo saat dikonfirmasi, Kamis (15/11/2026).

Hingga kini, belum diketahui operasi senyap ini berkaitan dengan apa. Namun, KPK memiliki waktu 1x24 jam untuk menentukan status hukum para pihak yang diamankan dan perkara tersebut.

(Awaludin)

News Okezone memberikan berita terkini dengan akurat dan terpercaya. Ikuti informasi terbaru tentang politik, sosial, dan peristiwa penting lainnya, langsung dari sumber yang terpercaya.

      
Follow WhatsApp Channel Okezone untuk update berita terbaru setiap hari
Topik Artikel :
Klaten OTT KPK KPK
Berita Terkait
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3248066//sidang_korupsi_kuota_haji-WOmR_large.jpg
Sidang Kuota Haji: Travel Oriana Akui 6 Jemaah Berangkat Pakai Kuota Petugas pada 2024
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3247996//kepala_pusat_data_informasi_dan_komunikasi_kebencanaan_bnpb_berton_sp_panjaitan-CPkw_large.jpg
BNPB Tanggapi Penetapan 5 Tersangka Pasca-OTT KPK
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/15/337/3247979//ilustrasi-dp8C_large.jpg
Sestama BNPB Dipulangkan KPK Usai Terjaring OTT, Ini Alasannya
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247950//ketua_kpk-gN8a_large.jpg
Sempat Absen, Nusron Wahid Kembali Dipanggil KPK Hari Ini
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247932//kpk-Kful_large.jpg
KPK Sita Uang Rp3,3 Miliar, Aset Kripto dan Logam Mulia Ratusan Gram saat OTT BNPB
https://img.okezone.com/okz/300/content/2026/10/14/337/3247931//kpk-R6pG_large.jpg
Sidang Korupsi Bibit Nanas, Eks Pj Gubernur Sulsel Bantah Terima Aliran Dana
Banner
Telusuri berita news lainnya
Advertisement
Advertisement
Advertisement