Ingatkan Dua Cawapres Sugiono dan Amran, Prabowo: Jangan Main Uang



JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengingatkan dua kandidat calon wakil presiden (cawapres), Sugiono dan Andi Amran Sulaiman, agar tidak saling gontok-gontokan maupun bermain politik uang.

Peringatan itu disampaikan Prabowo saat berpidato dalam acara puncak perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Minggu (29/11/2026) malam.

"Saya titip kepada mereka, kau jangan gontok-gontokan. Saya titip, jangan, jangan main uang, saudara-saudara. Saya titip jangan main uang," tutur Prabowo.

Prabowo juga meminta kandidat yang nantinya terpilih untuk memberikan kinerja terbaik. Sementara itu, kandidat yang tidak terpilih diminta tidak berkecil hati.

"Dan yang nanti terpilih, berbuat yang terbaik. Yang tidak terpilih jangan kecewa. Kecewa itu adalah bagian dari pendidikan, ya. Untuk menjadi pemimpin harus banyak kecewa," ujar Prabowo.