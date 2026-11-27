Amran Tak Ambil Pusing Dinamika Cawapres: Jadi Menteri Saja Sudah Bersyukur

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menanggapi santai dinamika pencalonan calon wakil presiden (cawapres), di tengah munculnya dukungan sejumlah partai politik terhadap kandidat lain, yakni Sugiono.

Amran mengatakan, dirinya menyerahkan seluruh proses dan keputusan terkait pencalonan tersebut kepada takdir. Menurutnya, dipercaya menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan Presiden Prabowo Subianto saja sudah menjadi hal yang patut disyukuri.

"Sekali lagi saya ulangi, saya ikut pada takdirku. Yang kedua, kami menjadi menteri saja sudah bersyukur. Yang ketiga, dicalonkan oleh Bapak Presiden itu luar biasa syukurnya," kata Amran dalam konferensi pers, Jumat (27/11/2026).

Dia mengaku bersyukur atas kepercayaan yang telah diberikan Prabowo kepadanya. Amran pun menegaskan komitmennya untuk tetap loyal kepada Presiden dan menjalankan tugas sesuai arahan.

"Jadi, dari titik ini saja, kami syukuri apa yang Allah berikan dan kepercayaan Bapak Presiden. Kami syukuri itu. Kemudian, kami berterima kasih kepada Bapak Presiden karena dipercaya menjadi menterinya. Kami berjanji loyal, tegak lurus kepada beliau," ungkapnya.