Dua Cawapres Amran dan Sugiono Selesai Jalani Tes Kesehatan di RSPAD

JAKARTA - Dua calon wakil presiden (cawapres) Andi Amran Sulaiman dan Sugiono rampung menjalani rangkaian tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto pada Kamis (26/11/2027).

Pantauan Okezone di lokasi, Amran lebih dulu keluar dari gedung Medical Check-up Center RSPAD sekira pukul 12.10 WIB. Ia mengaku, proses pemeriksaan berjalan lancar.

"Alhamdulillah hari ini sudah dilakukan pemeriksaan kesehatan secara lengkap dan lancar, berkat doa-doa seluruh teman-teman," kata Amran di lokasi.

Empat menit berselang, giliran Sugiono keluar dari bangunan tersebut. Senada dengan Amran, Sugiono juga menyatakan pemeriksaan berjalan lancar.

"Tadi pemeriksaan kesehatan berjalan dengan baik dan lancar. Tadi materi pemeriksaan kesehatannya dimulai dari periksa darah dan seterusnya dan seterusnya, sampai ditutup dengan MRI," tutup Sugiono.

(Fahmi Firdaus )

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