Dua Cawapres Jalani Tes Kesehatan, Hasilnya Jadi Bahan Pleno Tim Verifikasi MPR

JAKARTA – Dua calon wakil presiden (cawapres), Andi Amran Sulaiman dan Sugiono, menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Kamis (26/11/2026). Hasil pemeriksaan tersebut akan menjadi bahan rapat pleno Tim Verifikasi MPR RI untuk menentukan pemenuhan persyaratan kesehatan kedua calon.

Ketua Tim Verifikasi Pemilihan Wapres MPR RI, Habiburokhman, mengatakan hasil pemeriksaan kesehatan akan dibahas dalam rapat pleno yang dijadwalkan berlangsung Kamis sore.

"Hasil pemeriksaan kesehatan hari ini ya, nanti sore akan kami jadikan sebagai bahan pleno ya, untuk mengecek pemenuhan persyaratan sebagaimana kesehatan untuk memenuhi untuk mengecek pemenuhan syarat kesehatan sebagaimana diatur di Pasal 227 Undang-Undang Pemilu, yaitu sehat jasmani dan rohani," kata Habiburokhman di RSPAD Gatot Soebroto.

Sementara itu, Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Ichsan Firdaus, mengatakan pemeriksaan dilakukan secara bertahap setelah kedua cawapres menyatakan persetujuan melalui informed consent atau persetujuan tindakan medis.

“Tahapan-tahapannya dimulai dari pemeriksaan-pemeriksaan, tentunya kesediaan untuk dilakukan, jadi informed consent untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian bertahap dari mulai pemeriksaan-pemeriksaan fisik dan kemudian pemeriksaan tes kesehatan jiwa dan juga tes yang lain, termasuk dalam ini narkoba,” ujar Ichsan dalam konferensi pers, Kamis (26/11/2026).