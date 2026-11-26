Amran-Sugiono Jalani Tes Kesehatan hingga 10 Jam, RSPAD Kerahkan 25 Dokter

JAKARTA - Pemeriksaan kesehatan dua calon wakil presiden (cawapres) untuk mengisi sisa masa jabatan 2024–2029, Andi Amran Sulaiman dan Sugiono, dijadwalkan berlangsung selama 8 hingga 10 jam, pada Kamis (26/11/2026).

Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Ichsan Firdaus, mengatakan pemeriksaan dimulai pukul 07.00 WIB. RSPAD ditunjuk oleh MPR RI untuk melaksanakan pemeriksaan kesehatan kedua calon wakil presiden tersebut.

“Prosesnya dimulai nanti di pagi ini sampai siang, sore, mungkin di pukul 16.00 atau 16.30 WIB kita sudah selesai,” ujar Ichsan saat konferensi pers, Kamis (26/11/2026).

Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto mengerahkan 25 dokter spesialis dan subspesialis untuk memeriksa kesehatan kedua cawapres tersebut.

“Kami mengerahkan 25 dokter spesialis dan subspesialis untuk pemeriksaan cawapres. Hasilnya hari ini akan keluar hari ini dan akan kami antarkan ke MPR,” kata Ichsan.

Ichsan menjelaskan, rangkaian pemeriksaan diawali dengan persetujuan atau informed consent dari kedua cawapres. Selanjutnya, pemeriksaan dilakukan secara bertahap, mulai dari pemeriksaan fisik, kesehatan jiwa, hingga tes narkoba.

“Tahapan-tahapannya dimulai dari pemeriksaan-pemeriksaan, tentunya kesediaan untuk dilakukan, jadi informed consent untuk dilakukan pemeriksaan. Kemudian bertahap dari mulai pemeriksaan-pemeriksaan fisik dan kemudian pemeriksaan tes kesehatan jiwa dan juga tes yang lain, termasuk dalam ini narkoba,” paparnya.