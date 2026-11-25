Gerindra Galang Dukungan Lintas Fraksi untuk Usung Sugiono sebagai Wapres

JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di MPR RI menggalang dukungan dari berbagai fraksi partai politik, dan kelompok DPD RI untuk mendukung pencalonan Sugiono sebagai Wakil Presiden (Wapres) periode 2024–2029 secara aklamasi.

Langkah politik ini ditempuh setelah Fraksi Gerindra secara resmi menyatakan dukungan terhadap Sugiono sebagai calon wakil presiden yang diusulkan Presiden RI Prabowo Subianto kepada MPR.

“Kami juga menyerukan kepada anggota MPR lain, apakah dari fraksi-fraksi di MPR, apakah dari kelompok anggota di DPD, juga untuk mendukung Saudara Sugiono,” kata Ketua Fraksi Partai Gerindra di MPR, Habiburokhman, dalam konferensi pers, Rabu (25/11/2026) malam.

Melalui upaya penggalangan dukungan tersebut, Fraksi Gerindra berharap proses pemilihan dalam sidang paripurna MPR pada 11 Desember 2026 mendatang dapat ditempuh melalui mekanisme musyawarah mufakat tanpa pemungutan suara atau voting.

“Sehingga kalau bisa tidak perlu voting sebagaimana disampaikan Pak Jimly tadi, bisa secara aklamasi menunjuk Pak Sugiono,” pungkasnya.

(Awaludin)

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