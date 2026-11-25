MPR Temukan Perbedaan Nama di Ijazah Amran Sulaiman, Dokumen Sugiono Dinyatakan Clear

JAKARTA - Tim Verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menemukan ketidaksesuaian penulisan nama dan tahun pada dokumen ijazah Sekolah Menengah Atas (SMA) milik calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, Amran Sulaiman.

Temuan tersebut terungkap saat Tim Verifikasi MPR RI mendatangi Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Rabu (25/11/2026). Kedatangan tim yang dipimpin Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI, Ahmad Basarah, tersebut bertujuan melakukan verifikasi administrasi dan faktual terhadap persyaratan pendidikan dua cawapres, yakni Amran Sulaiman dan Sugiono.

Dalam forum tersebut, perwakilan Tim Verifikasi MPR RI meminta penjelasan Kepala UPT SMAN 5 Bone terkait dua ketidaksesuaian dalam dokumen pendidikan Amran.

Pertama, terdapat perbedaan antara tanggal kelulusan yang tercantum pada 31 Desember 1987 dan tanggal penandatanganan ijazah pada 31 Mei 1988.

"Beliau tamat tahun 1988," jawab Kepala UPT SMAN 5 Bone saat dikonfirmasi tim verifikasi, Rabu (25/11/2026).