Ijazah SMA Sugiono Dinyatakan Sah, Menhan Sjafrie Teken Hasil Verifikasi

JAKARTA - Tim Verifikasi Persyaratan Calon Wakil Presiden (Cawapres) MPR RI menyatakan dokumen riwayat pendidikan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono, sah setelah menjalani klarifikasi dan pemeriksaan faktual di Kantor Kementerian Pertahanan (Kemhan), Rabu (25/11/2026).

Pertemuan tersebut membahas verifikasi faktual dokumen ijazah SMA Taruna Nusantara milik Sugiono yang menjadi salah satu bakal calon wakil presiden untuk sisa masa jabatan 2024-2029.

Dalam agenda tersebut, Sekretaris Tim Verifikasi Persyaratan Cawapres MPR RI, Ahmad Basarah, hadir memimpin tim verifikasi. Sebagaimana diketahui, SMA Taruna Nusantara berada di bawah naungan Kemhan.

Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin menegaskan telah menandatangani dokumen hasil verifikasi tersebut. Dia juga menyatakan bertanggung jawab atas seluruh pelaksanaan tugas dan kegiatan institusi yang menaungi SMA Taruna Nusantara.

"Saya baru saja menandatangani hasil verifikasi yang tadi dibacakan oleh Sekretaris Tim Verifikasi dan kami menyatakan bertanggung jawab atas semua yang dikerjakan oleh institusi kami sebagai institusi tertinggi dari sekolah taruna, SMA Taruna Nusantara," ujar Sjafrie.

"Kami sudah menunjukkan iktikad baik kami di dalam memenuhi persyaratan dari tim verifikasi yang diberikan kepada Kementerian Pertahanan," sambungnya.