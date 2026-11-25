MPR Hanya Verifikasi Ijazah SMA Amran dan Sugiono, Ijazah Kuliah Tak Diperiksa

JAKARTA - Tim Verifikasi MPR RI melakukan verifikasi faktual terhadap keabsahan ijazah jenjang SMA/sederajat milik dua calon wakil presiden (cawapres) yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Andi Amran Sulaiman dan Sugiono. Verifikasi berlangsung di kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Rabu (25/11/2026).

Menariknya, tim verifikasi memutuskan tidak memeriksa keabsahan ijazah pendidikan tinggi kedua tokoh tersebut.

Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI, Ahmad Basarah, menjelaskan keputusan itu diambil karena Undang-Undang Pemilu mensyaratkan pendidikan minimal setara SMA sebagai syarat calon presiden dan wakil presiden.

Selain itu, surat pengusulan Presiden Nomor R61/Pres//11/2026 hanya mencantumkan nama kedua kandidat tanpa gelar akademik. Sementara itu, waktu kerja tim verifikasi sangat terbatas, yakni hanya tujuh hari kerja, di tengah tenggat konstitusional pemilihan cawapres selama 60 hari.

"Apa yang Pak Dirjen katakan akan menjadi salah satu bukti autentik atas tugas verifikasi faktual yang telah kami laksanakan. Tentu secara hukum, secara kelembagaan, pernyataan Pak Dirjen memiliki implikasi hukum apabila pernyataan itu tidak benar," tegas Basarah dalam forum klarifikasi faktual tersebut, Rabu (25/11/2026).

Sementara itu, Direktur Jenderal Pendidikan Menengah dan Pendidikan Khusus (Dirjen Dikmen dan Diksus) Kemendikdasmen, Tatang Muttaqin, memaparkan hasil koordinasi dan pengecekan data digital melalui Data Pokok Pendidikan (Dapodik) dengan mengacu pada Keputusan Mendikdasmen Nomor 177 Tahun 2026 tentang Pedoman Penerbitan Ijazah.