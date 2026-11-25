Panitia Ad Hoc MPR Sepakati 6 Rancangan, Salah Satunya Pemberhentian Gibran dari Kursi Wapres

JAKARTA - Panitia Ad Hoc MPR menyepakati sebanyak enam rancangan ketetapan (rantap) dan rancangan keputusan (rantus) terkait pemilihan wakil presiden. Salah satu rancangan ketetapan yang disepakati yakni terkait berhentinya Gibran Rakabuming Raka dari jabatan wakil presiden.

Enam rancangan tersebut telah disepakati dalam pembahasan di tingkat panitia ad hoc. Selanjutnya, pembahasan secara lebih rinci akan dimulai pada Senin (30/11).

“Sampai dengan saat ini panitia ad hoc telah menyepakati enam rantap rancangan ketetapan dan rancangan keputusan untuk kami akan bahas detailnya mulai Senin tanggal 30 November 2026,” kata Ketua Pelaksana Harian Panitia Ad Hoc MPR, Benny K. Harman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (25/11/2026).

Benny menjelaskan, rancangan pertama yang disepakati berkaitan dengan jadwal pelaksanaan sidang paripurna MPR. Dalam pembahasan, muncul usulan agar sidang paripurna digelar selama 2 hari, yakni pada 10 dan 11 Desember 2026.

Sementara pada 10 Desember, sidang paripurna direncanakan untuk mengesahkan rancangan ketetapan yang telah disiapkan. Sidang pada 11 Desember secara khusus diagendakan untuk memilih wakil presiden.

“Kemudian yang kedua telah disepakati juga di panitia ad hoc akan ada perancangan ketetapan tentang pernyataan berhenti Wakil Presiden Gibran atas kehendak sendiri,” ujarnya.

Selanjutnya, rancangan ketiga berkaitan dengan pengesahan 2 calon wakil presiden yang telah diajukan. Nama kedua calon tersebut nantinya akan menjadi bagian dari materi ketetapan MPR sebelum proses pemilihan dilakukan.

Rancangan keempat yang disepakati menyangkut tata cara dan mekanisme pemilihan wakil presiden. Dalam pembahasan rancangan tersebut, panitia ad hoc akan menentukan mekanisme yang akan digunakan MPR untuk memilih wakil presiden.

Benny menyebut terdapat dua opsi mekanisme yang akan dibahas, yakni melalui musyawarah untuk mencapai mufakat atau melalui pemungutan suara (voting).