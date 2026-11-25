Fraksi Gerindra MPR Dukung Sugiono Jadi Cawapres Prabowo!

JAKARTA - Fraksi Partai Gerindra di MPR RI secara resmi menyatakan dukungan kepada Sugiono untuk menjadi Wakil Presiden (Wapres) periode 2024–2029, menggantikan Gibran Rakabuming Raka yang sebelumnya disebut telah menyatakan mundur.

“Fraksi Gerindra resmi dan all out mendukung Saudara Sugiono sebagai calon wakil presiden,” kata Ketua Fraksi Gerindra di MPR RI, Habiburokhman, dalam konferensi pers, Rabu (25/11/2026) malam.

Habiburokhman mengatakan, dukungan tersebut diberikan setelah pihaknya menerima banyak masukan dari daerah pemilihan masing-masing. Masukan tersebut, menurut dia, mendorong Sugiono untuk menjadi pendamping Presiden RI Prabowo Subianto.

Ia menyebut sejumlah calon yang diajukan Prabowo sama-sama memiliki kualitas. Namun, konstitusi hanya mengatur dukungan terhadap satu orang calon wakil presiden.

“Saudara Sugiono memiliki keunggulan sebagai calon wakil presiden karena kami anggap lebih memahami gaya kepemimpinan dan gaya komunikasi Pak Prabowo, sehingga bisa lebih maksimal membantu tugas-tugas kenegaraan Pak Prabowo, tidak membutuhkan waktu penyesuaian lagi,” pungkasnya.

(Awaludin)

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