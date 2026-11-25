MPR Ungkap Status Ijazah 2 Bakal Cawapres: Sugiono Beres, Amran Masih Perlu Legalisir

JAKARTA - Tim Verifikasi Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI, menyampaikan hasil pemeriksaan administrasi dan faktual terhadap dokumen pendidikan dua bakal calon wakil presiden (cawapres), yang diusulkan Presiden Prabowo Subianto, yakni Sugiono dan Amran Sulaiman.

Sekretaris Tim Verifikasi MPR RI, Ahmad Basarah, menyatakan dokumen ijazah Sugiono telah selesai diverifikasi. Sementara itu, dokumen ijazah Amran Sulaiman masih memerlukan kelengkapan berupa legalisasi.

Pernyataan tersebut disampaikan Ahmad Basarah usai mengunjungi Kantor Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen), Jakarta, Rabu (25/11/2026). Kunjungan itu dilakukan untuk mengonfirmasi keabsahan riwayat pendidikan tingkat SMA atau sederajat kedua kandidat kepada Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu'ti beserta jajarannya.

"Sudah diverifikasi semua atas nama Sugiono langsung dari Bapak Menteri Pertahanan dan dokumen ijazah ini telah dilegalisir oleh instansi terkait. Jadi kami tidak perlu membahas lagi terkait dengan ijazah Bapak Sugiono," ujar Ahmad Basarah di Kemendikdasmen, Rabu (25/11/2026).

Sementara itu, Basarah menjelaskan tim verifikasi baru menerima salinan fotokopi ijazah Amran Sulaiman yang belum dilegalisir oleh instansi berwenang. Meski demikian, tim telah memperoleh keterangan langsung dari Kepala SMA 5 Bone, sekolah asal Amran, untuk mengonfirmasi riwayat pendidikannya.

"Secara faktual, kami telah menerima dokumen secara langsung dan penjelasan juga secara langsung dari Bapak Kepala Sekolah SMA 5 Bone, sehingga kami telah mendapatkan verifikasi baik administrasi maupun faktual. Tinggal menyangkut keabsahan, diperlukan syarat untuk dilakukan legalisir atas ijazah ini," kata Basarah.