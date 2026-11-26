Jelang Tes Kesehatan Cawapres, Sugiono: Puasa dan Mudah-mudahan Tidur Cukup

JAKARTA - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK), Sugiono mengaku telah mempersiapkan diri untuk menjalani pemeriksaan kesehatan calon wakil presiden (cawapres), dengan berpuasa sejak pukul 21.00 WIB. Dia juga berharap memiliki waktu tidur yang cukup sebelum menjalani pemeriksaan.

Sugiono tiba di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2026) pagi, sekitar pukul 06.08 WIB.

Dia tampak mengenakan setelan baju safari berwarna krem. Setibanya di lokasi, Sugiono disambut dokter RSPAD sebelum memasuki ruang pemeriksaan.

Saat ditanya mengenai persiapannya, Sugiono mengatakan hanya berpuasa sejak malam sebelumnya. Dia juga berharap waktu tidurnya cukup untuk menjalani rangkaian pemeriksaan kesehatan.

“(Persiapan) puasa aja. (Dari) jam 9 (malam). (Tidur) mudah-mudahan cukup,” kata Sugiono kepada awak media.

Pemeriksaan kesehatan terhadap Sugiono dan Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman dijadwalkan dimulai pukul 07.00 WIB. Sebelumnya, pihak RSPAD menggelar konferensi pers pada pukul 06.30 WIB.