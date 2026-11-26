Dua Cawapres Tiba di RSPAD, Jalani Pemeriksaan Kesehatan

JAKARTA - Dua calon wakil presiden (cawapres) mendatangi Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2026) pagi. Kedatangan mereka untuk menjalani pemeriksaan kesehatan sebagai salah satu syarat verifikasi pencalonan.

Berdasarkan pantauan di lokasi, cawapres Andi Amran Sulaiman tiba di RSPAD sekitar pukul 06.23 WIB menggunakan Maung Garuda.

Dalam kesempatan tersebut, Amran mengenakan kemeja putih lengan panjang yang dipadukan dengan celana hitam dan peci.

Setelah turun dari mobil, Menteri Pertanian itu langsung memasuki gedung RSPAD setelah menyapa awak media yang telah menunggunya.