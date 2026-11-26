Tim Verifikasi MPR Beri Tambahan Waktu 4 Hari bagi Calon untuk Lengkapi Syarat

JAKARTA - Ketua Tim Verifikasi MPR, Habiburokhman, menyatakan timnya akan menggelar sidang pleno untuk membahas seluruh rangkaian verifikasi pengisian jabatan wakil presiden sisa masa jabatan 2024-2029.

Dalam sidang pleno tersebut, tim akan menentukan status pemenuhan syarat para calon, yakni memenuhi syarat (MS) atau tidak memenuhi syarat (TMS).

"Nanti produknya apakah MS, apakah TMS. MS itu memenuhi syarat, atau ada dokumen yang tidak memenuhi syarat," kata Habiburokhman di RSPAD Gatot Soebroto, Kamis (26/11/2026).

Habiburokhman mengatakan, calon yang dinyatakan belum memenuhi persyaratan akan diberikan waktu tambahan selama empat hari untuk melengkapi dokumen atau persyaratan yang masih kurang.