RSPAD Ungkap 14 Tahapan Tes Kesehatan Andi Amran dan Sugiono

JAKARTA - Dua calon wakil presiden (cawapres), Andi Amran Sulaiman dan Sugiono, menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Kepala RSPAD Gatot Soebroto, Ichsan Firdaus, mengatakan terdapat 14 poin pemeriksaan kesehatan yang harus dijalani kedua kandidat. Pemeriksaan tersebut mencakup kondisi kesehatan secara menyeluruh, mulai dari bagian kepala hingga kaki.

"Ada 14 item yang dilakukan, itu mulai dari istilahnya, dari ujung kepala ke ujung kaki, seperti itu," kata Ichsan di RSPAD.

Ichsan menjelaskan, hasil pemeriksaan yang diperoleh belum bisa langsung disimpulkan. Seluruh data medis harus terlebih dahulu dianalisis oleh dokter ahli sebelum disusun menjadi laporan kesehatan. Karena itu, proses pemeriksaan tidak serta-merta dapat dipercepat hanya untuk memenuhi target waktu penyelesaian.

"Jadi yang tadi disampaikan bahwa hasil nanti sore, itu setelah menganalisis, menyimpulkan dari apa pemeriksaan yang terjadi sekarang. Jadi, kalau sekarang itu dibilang dipercepat, tidak," ujarnya.

Setelah seluruh hasil pemeriksaan dianalisis, tim dokter akan menggelar rapat untuk membahas dan menyimpulkan kondisi kesehatan kedua cawapres. Hasil akhir tersebut selanjutnya akan diserahkan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).

Ichsan memperkirakan seluruh proses tersebut dapat diselesaikan sekitar pukul 16.00 WIB.

"Sesuai dengan waktu yang ditentukan, jadi nanti di jam 16.00 mungkin kita sudah bisa selesai gitu," katanya.