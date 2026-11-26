Usai Tes Kesehatan Cawapres, Sugiono: Tidak Ada Keluhan

JAKARTA - Calon wakil presiden (cawapres) Sugiono rampung menjalani tes kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) pada Kamis (26/11/2026). Seusai pemeriksaan, ia mengaku proses berjalan lancar dan tanpa adanya keluhan kesehatan.

"Tadi materi pemeriksaan kesehatannya dimulai dari periksa darah dan seterusnya dan seterusnya, sampai ditutup dengan MRI," kata Sugiono di lokasi.

"Enggak ada keluhan," sambungnya.

Proses tes kesehatan ini lebih cepat dari yang diperkirakan akan selesai pada sore hari. Namun, kedua cawapres keluar pada pukul 12.10 dan 12.14 WIB.

Menurutnya, hal tersebut lantaran proses tes kesehatan langsung berpindah dari satu ruangan ke ruangan lain tanpa ada jeda.

"Enggak pakai ngobrol-ngobrol, makanya cepat," ujarnya.

(Arief Setyadi )

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