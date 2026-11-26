Tak Ada Keluhan saat Tes Kesehatan, Amran: Mungkin karena Rajin Jalan di Sawah

JAKARTA - Calon Wakil Presiden (cawapres) Andi Amran Sulaiman, mengaku tidak mengalami kendala saat menjalani pemeriksaan kesehatan di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat (RSPAD) Gatot Soebroto, Jakarta, Kamis (26/11/2026).

Amran bahkan berseloroh kondisi fisiknya tetap prima, karena terbiasa berjalan di area persawahan.

"Ya alhamdulillah tidak, mungkin karena rajin jalan di sawah," kata Amran saat ditemui di RSPAD Gatot Soebroto.

Ia menjelaskan, pemeriksaan kesehatan yang dijalaninya mencakup sejumlah tahapan atau general check-up. Pemeriksaan tersebut meliputi tes darah, treadmill, hingga pemeriksaan telinga, hidung, dan tenggorokan (THT).

"Oh banyak general check-up. Mulai darah, kemudian treadmill, semua, THT," ungkapnya.