RSPAD Serahkan Hasil Pemeriksaan Dua Cawapres, MPR RI Bahas dalam Rapat Pleno Tim Verifikasi

JAKARTA - Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) menerima hasil pemeriksaan kesehatan dua calon wakil presiden (cawapres) dari pihak RSPAD. Hasil pemeriksaan itu diserahkan langsung Kepala Rumah Sakit RSPAD Mayjen Ichsan Firdaus kepala Ketua Tim Verifikasi Cawapres MPR RI Habiburokhman.

Kepala Rumah Sakit RSPAD Mayjen Ichsan Firdaus mengatakan, pihaknya melakukan pemeriksaan terhadap dua kandidat cawapres pada pukul 07.00 WIB. Bahkan, kedua kandidat diminta berpuasa sebelum menjalani pemeriksaan kesehatan pada Rabu (25/11) malam.

"Kemudian di pagi hari diadakan informed consent atau persetujuan untuk pemeriksaan. Setelah itu dilakukan 14 item pemeriksaan di mana mulai di pemeriksaan itu terdiri dari pemeriksaan kesehatan fisik, kesehatan jiwa, dan bebas narkoba," ujar Ichsan sebelum menyerahkan hasil kesehatan dua cawapres di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Kamis (26/11/2026).

Ichsan memastikan, pemeriksaan dilakukan secara teliti dan sesuai prosedur. Sedianya, ada 25 dokter spesialis dan subspesialis untuk pemeriksaan dua kandidat cawapres.

"Alhamdulillah berjalan dengan lancar dan dilakukan dengan sedikit lebih cepat dari jadwal sebelumnya. Kenapa? Karena pada saat pemeriksaan, calon wakil presiden ini dua-duanya tidak berkenan untuk istirahat atau jeda dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan lain dan tidak ada antrean tentunya," kata Ichsan.

"Kami laksanakan secara simultan, di mana dari satu pemeriksaan ke pemeriksaan lain itu dimulai dari yang berbeda. Jadi dari nomor 14, dari yang satu dari nomor 1, sehingga terus dilaksanakan tidak ada antrean, artinya tidak menunggu satu sama yang lain. Kemudian diakhiri dengan MRI yang terhadap kedua calon tersebut," imbuhnya.