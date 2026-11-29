Prabowo Singgung Listyo Sigit: Dia Mau Bunuh Saya!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto berbicara mengenai kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah perwira Polri lainnya. Prabowo bahkan menyebut Listyo Sigit hendak membunuh dirinya.

Pernyataan itu disampaikan Prabowo dalam pidatonya pada peringatan HUT Partai Golkar, Minggu (29/11/2026). Awalnya, Prabowo menyinggung para profesor yang meramalkan nilai tukar rupiah akan anjlok.

"Hei profesor-profesor ekonomi, hei kamu orang-orang pintar, kamu yang tiap hari meramalkan Rupiah akan kolaps, bukan kau ramalkan, kau memang berdoa Rupiah kolaps, kau menginginkan rakyat kita terus miskin, kau ingin Indonesia kacau, Rupiah akan hancur, ekonomi akan rusak," kata Prabowo.

Prabowo kemudian menyinggung nama Listyo Sigit, yang disebut telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal dan makar. Prabowo menyebut Listyo Sigit ingin membunuh dirinya.

"Boleh nggak saya ngomong, nanti saya dicaci maki oleh Listyo Sigit. Saya bukan dicaci maki, dia mau bunuh saya Saudara-saudara sekalian, tapi saya serahkan ke Yang Maha Kuasa," ucap Prabowo.