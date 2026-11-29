Simposium Muballighin Indonesia, Ulama dan Santri Didorong Berperan dalam Kepemimpinan Nasional

JAKARTA – Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menjalankan sejumlah program untuk mendukung pendidikan guru madrasah, siswa madrasah dan santri. Pasalnya, Pondok pesantren bukan hanya tempat menimba ilmu agama, tetapi juga ruang pembentukan karakter, kedisiplinan, dan kepemimpinan generasi masa depan.

“Santri bukan sekadar penjaga tradisi keagamaan, melainkan kekuatan intelektual dan sosial yang memiliki tanggung jawab sejarah terhadap masa depan Indonesia,” ujar Inisiator Poros Global Indonesia, Hery Haryanto Azumi ujarnya dalam Simposium Nasional Muballighin Indonesia, di Pondok Pesantren Tajul Quran, Jakarta, dikutip Minggu (29/11/2026).

Gus Hery -- panggilan akrabnya -- menyoroti semakin luasnya kiprah santri di berbagai bidang keahlian dan profesi, mulai dari akademisi, profesional, pengusaha, birokrat hingga pakar berbagai disiplin ilmu, baik di Indonesia maupun di tingkat internasional.

“Tradisi pendidikan pesantren melalui kesederhanaan, keprihatinan, kedisiplinan, dan pembiasaan mencari solusi telah membentuk karakter kepemimpinan yang berorientasi pada kemaslahatan umat dan bangsa,”ujarnya.

Dia bahkan menyampaikan pandangan bahwa bukan tidak mungkin kalangan santri kembali mengambil peran strategis dalam kepemimpinan nasional pada 2029. Ia juga mengkritisi stereotip terhadap santri dalam sebagian konstruksi orientalis dan menegaskan bahwa pesantren harus dipandang sebagai pusat pembentukan intelektual serta pemimpin masa depan.

Menurutnya, di tengah dinamika dan krisis politik kebangsaan, umat Islam harus tampil sebagai kekuatan intelektual, moral, dan sosial yang mampu menawarkan solusi bagi persoalan bangsa, bukan sekadar menjadi kelompok pendukung dalam dinamika politik nasional.

Gus Hery menegaskan, bahwa ulama harus mengajak umat mewujudkan prinsip Khaira Ummah ( umat terbaik) dengan menghadirkan ketenangan, kejernihan berpikir, dan tuntunan moral di tengah perbedaan serta tarik-menarik kepentingan.