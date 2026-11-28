Prabowo Dorong Layanan Kesehatan Berkualitas, Rakyat Tidak Perlu Berobat ke Luar Negeri

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah untuk menghadirkan pelayanan kesehatan yang berkualitas dan merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Upaya perbaikan infrastruktur hingga penyediaan peralatan medis dinilai menjadi bagian penting dalam mewujudkan kesejahteraan rakyat Indonesia.

Hal ini disampaikan Prabowo dalam acara peresmian Gedung Harapan Kita-Tokushukai di kawasan Tomang, Jakarta Barat, Sabtu (28/11/2026).

“Pemerintah terus berupaya agar Indonesia dapat memberi pelayanan kesehatan yang terbaik untuk rakyat Indonesia,” kata Prabowo dalam sambutannya.

“Kita tadi dengar dari Menteri Kesehatan, masih banyak kabupaten/kota kita yang perlu perbaikan sarana, memerlukan alat-alat yang lebih baik lagi,” imbuhnya.

Menurut Prabowo, pembenahan fasilitas di tingkat kabupaten dan kota bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan mandat konstitusional dan cita-cita bersama untuk memastikan keadilan sosial di sektor kesehatan.