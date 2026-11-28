Prabowo Hadiri Peresmian Gedung Harapan Kita-Tokushukai

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menghadiri peresmian Gedung Harapan Kita-Tokushukai di kawasan Tomang, Jakarta Barat, Sabtu (28/11/2026).

Pantauan di lokasi, Prabowo tiba sekitar pukul 15.05 WIB. Ia mengenakan pakaian safari berwarna cokelat yang dipadukan dengan peci berwarna hitam.

Prabowo datang bersama Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Kedatangan Presiden langsung disambut oleh Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin.

Sebelum memasuki ruang acara, Prabowo terlebih dahulu mengecek sejumlah fasilitas kesehatan yang ada di rumah sakit tersebut hingga berdiskusi dengan dokter yang sudah berada di ruang operasi.