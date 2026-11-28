Bandingkan dengan Selat Hormuz, Prabowo Soroti Peran Strategis Perairan Indonesia

Presiden Prabowo Subianto berpidato pada Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026 di Jakarta, 27 November 2026. (Foto: Okezone)

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto menekankan peran strategis Indonesia bagi rantai pasok dan perdagangan dunia dengan membandingkan peran perairan Indonesia dengan Selat Hormuz di Timur Tengah. Prabowo mengatakan bahwa sebagian besar perdagangan dunia melintasi maritim Indonesia, memberikan negara ini peran yang sangat penting.

“Bisa dikatakan hampir 70 persen perdagangan dunia lewat perairan kita,” kata Prabowo dalam sambutannya di Pertemuan Tahunan Bank Indonesia 2026 yang digelar di Gedung BI, Jumat (27/11/2026) malam.

Prabowo lantas membandingkan kondisi geopolitik di jalur pelayaran internasional lain dengan kondisi di dalam negeri untuk menggambarkan besarnya posisi strategis tersebut.

“Kalau Selat Hormuz bisa bikin ekonomi dunia repot, bagaimana selat-selat yang ada di perairan Indonesia? Karena itu Indonesia ratusan tahun kita selalu mengalami gangguan,” ujarnya.

Akan tetapi, dia memastikan bahwa Indonesia saat ini berada pada fase yang lebih matang dalam mengelola tantangan. Ia menyebut kepemimpinan nasional telah teruji oleh berbagai dinamika sehingga semakin peka, sadar, dan waspada.