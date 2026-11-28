Prabowo Pernah Jadi Tentara tapi Takut Dokter, Ceritanya Bikin Ngakak

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto membuat pengakuan di hadapan para dokter dan tenaga kesehatan. Ia mengaku sebenarnya takut dengan dokter meskipun pernah menjadi seorang tentara.

Pengakuan tersebut disampaikan Prabowo dalam sambutannya di acara peresmian Gedung Harapan Kita-Tokushukai di kawasan Tomang, Jakarta Barat, Sabtu (28/11/2026).

Mulanya, Prabowo menyinggung harapan Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin agar dirinya bisa hidup hingga usia 100 tahun. Namun, Prabowo justru berharap tidak masuk ke ruang operasi di gedung ini.

“Saya mau memberi pengakuan. Saya dulu tentara, tapi saya takut sama dokter sebetulnya,” kata Prabowo yang disambut tepuk tangan dan tawa.

Sebagai tentara, Prabowo mengaku berani terjun bebas dari ketinggian ribuan kaki. Namun, keberanian itu seketika menghilang apabila bertemu dengan alat medis.