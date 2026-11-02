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Penggeledahan Pesantren Picu Keluhan, Polri Akui Ada Santri yang Ketakutan dan Siapkan Evaluasi

Puteranegara Batubara , Jurnalis-Senin, 02 November 2026 |12:04 WIB
Penggeledahan Pesantren Picu Keluhan, Polri Akui Ada Santri yang Ketakutan dan Siapkan Evaluasi
Kadiv Humas Polri Irjen Isir (foto: Okezone)
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JAKARTA - Polri menyampaikan keprihatinan atas keresahan yang dialami para santri, orang tua, pengasuh, dan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Quran menyusul penggeledahan di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026.

Polri memastikan berbagai keluhan terkait pelaksanaan penggeledahan tersebut akan didalami secara objektif, dan profesional melalui mekanisme yang berlaku.

Kadiv Humas Polri, Irjen Johnny Eddizon Isir mengatakan, pihaknya memahami peristiwa tersebut menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lokasi.

“Pertama-tama, kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orang tua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma,” kata Isir, Senin (2/11/2026).

Isir menjelaskan, berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026.

Dalam perkara tersebut, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S. Polisi kemudian melakukan pencarian terhadap seorang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

 

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