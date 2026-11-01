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Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo Dikritik, Polri Terbuka untuk Evaluasi

Ari Sandita Murti , Jurnalis-Minggu, 01 November 2026 |19:27 WIB
Penggeledahan Ponpes di Sukoharjo Dikritik, Polri Terbuka untuk Evaluasi
Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir (Foto: Ari Sandita/Okezone)
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JAKARTA - Polri menyampaikan keprihatinan atas keresahan yang dirasakan para santri, orangtua, pengasuh, dan keluarga besar Pondok Pesantren Hamalatul Quran menyusul penggeledahan di Kabupaten Sukoharjo dan Karanganyar, Jawa Tengah, pada 27 Oktober 2026. Polri memastikan berbagai keluhan terkait pelaksanaan tindakan tersebut akan didalami secara objektif dan profesional melalui mekanisme yang berlaku.

"Pertama-tama, kami menyampaikan empati yang tulus kepada para santri, orangtua, dan seluruh keluarga yang merasa terdampak. Polri menghormati pesantren sebagai lembaga yang membina akhlak dan keilmuan umat. Penegakan hukum tersebut tentu bukan untuk memberikan stigma," ujar Kadiv Humas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, Jakarta, Minggu (1/11/2026).

Menurutnya, Polri memahami peristiwa tersebut menimbulkan rasa takut, terutama bagi anak-anak dan perempuan yang berada di lokasi. Ia menegaskan penegakan hukum tidak dimaksudkan untuk memberikan stigma terhadap lembaga pendidikan keagamaan.

Berdasarkan keterangan Polda Jawa Tengah, penggeledahan tersebut merupakan bagian dari penyidikan kasus pembakaran, ancaman, dan perusakan di Desa Parangjoro, Kabupaten Sukoharjo, pada 12 September 2026. Dalam perkara itu, penyidik telah mengamankan seorang tersangka berinisial S dan kemudian melakukan pencarian terhadap seorang lainnya berinisial I yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.

Terkait keluhan masyarakat mengenai pelaksanaan penggeledahan, Polri memastikan laporan dan informasi yang diterima akan ditindaklanjuti melalui mekanisme pengawasan internal, termasuk oleh fungsi Profesi dan Pengamanan (Propam). Peristiwa tersebut juga menjadi perhatian Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas).

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Topik Artikel :
Pesantren mi babi polri kekerasan
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