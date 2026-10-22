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Hari Santri 2026, Prabowo Tekankan Peran Pesantren dalam Membangun Bangsa

Binti Mufarida , Jurnalis-Kamis, 22 Oktober 2026 |10:22 WIB
Hari Santri 2026, Prabowo Tekankan Peran Pesantren dalam Membangun Bangsa
Presiden Prabowo Subianto (foto: Biro Pers Kepresidenan)
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JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyampaikan ucapan selamat memperingati Hari Santri Tahun 2026, yang jatuh pada 22 Oktober 2026, kepada seluruh santri, para kiai, nyai, pengasuh pondok pesantren, serta keluarga besar pesantren di seluruh Indonesia. 

Ucapan tersebut disampaikan langsung oleh Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, mewakili Presiden Prabowo dan pemerintah.

Dalam pesannya, Prabowo menyampaikan penghargaan dan terima kasih atas peran serta pengabdian pondok pesantren yang selama ini telah menjadi bagian penting dalam perjalanan bangsa Indonesia, baik dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, membentuk akhlak generasi muda, maupun menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

“Bapak Presiden memberikan perhatian yang sangat besar terhadap pesantren. Kita semua memahami bahwa pesantren bukan hanya tempat untuk menimba ilmu agama, tetapi juga tempat membentuk karakter, menanamkan nilai-nilai kebangsaan, serta mendidik generasi muda agar memiliki kepedulian dan tanggung jawab terhadap masyarakat dan bangsanya,” ujar Prasetyo dalam keterangannya, Kamis (22/10/2026).

Menurutnya, peran pesantren telah terbukti sejak jauh sebelum Indonesia merdeka dan terus berkembang hingga hari ini. Oleh karena itu, pemerintah memandang penting untuk terus memberikan dukungan agar pesantren dapat semakin maju, baik dari sisi kualitas pendidikan, pembinaan para santri, maupun penguatan kelembagaannya.

 

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