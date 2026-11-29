Polri Mutasi AKBP Rulian Syauri ke Pamen Yanma Polri dalam Rangka Riksa

JAKARTA - Mabes Polri melakukan penyesuaian penugasan terhadap AKBP Rulian Syauri, yang sebelumnya ditetapkan sebagai Kapolres Manggarai Barat, Polda Nusa Tenggara Timur (NTT).

Berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2646/XI/KEP./2026 tertanggal 29 November 2026, AKBP Rulian Syauri dimutasikan sebagai Pamen Yanma Polri dalam rangka riksa.

Sehubungan dengan keputusan tersebut, Kapolri meminta Kapolda NTT menunda pelaksanaan serah terima jabatan (sertijab) Kapolres Manggarai Barat dari pejabat lama AKBP Christian Kadang, hingga ditetapkannya pejabat baru melalui Keputusan Kapolri.

Karo Penmas Divhumas Polri, Brigjen Trunoyudo Wisnu Andiko menjelaskan, langkah tersebut merupakan bagian dari perhatian dan komitmen Kapolri dalam mencermati perkembangan situasi di wilayah serta merespons harapan masyarakat terhadap institusi Polri.

“Bapak Kapolri Jenderal Polisi Dr. (H.C.) Suyudi Ario Seto senantiasa mengamati dan mencermati setiap situasi serta dinamika sosial di wilayah, sekaligus mendengarkan harapan publik terhadap Polri. Hal ini menjadi bagian dari komitmen beliau untuk memastikan kehadiran Polri sesuai dengan ekspektasi masyarakat, sejalan dengan tagline ‘Polisi Bersama Masyarakat’,” ujar Trunoyudo dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (29/11/2026).

Ia menjelaskan, dalam mencermati perkembangan situasi di Malang, Mabes Polri telah menurunkan fungsi Divisi Propam Polri untuk memastikan manajemen mutu dan pengendalian kualitas (quality control) berjalan sesuai prosedur.

Pengawasan tersebut juga menjadi bagian dari evaluasi terhadap aspek kepemimpinan dan manajemen di lingkungan kewilayahan.

“Leadership dan manajemen menjadi bagian dari penilaian terhadap profesionalitas, proseduralitas, proporsionalitas, serta kompetensi teknis dan etik para Kasatwil maupun Pejabat Utama di wilayah. Setiap Kasatwil wajib memiliki kepekaan terhadap dinamika sosial yang berlangsung agar dapat dievaluasi. Langkah ini merupakan bentuk pembenahan dan evaluasi sekaligus komitmen Polri dalam menjaga integritas organisasi. Kepercayaan masyarakat adalah modalitas sekaligus amanah yang harus dijaga melalui optimalisasi pelayanan, perlindungan, dan pengayoman,” tambahnya.