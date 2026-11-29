Prabowo Ungkap Dugaan Permufakatan Jahat Listyo Sigit: Mereka Tak Mau Pemerintah Bekerja untuk Rakyat!

JAKARTA - Presiden RI Prabowo Subianto mengaku terkejut setelah mengetahui adanya dugaan permufakatan jahat, yang menyeret nama mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Sentul, Bogor, Jawa Barat, Minggu (29/11/2026). Ia mengaku tidak menyangka adanya pertemuan yang diduga membahas rencana menjatuhkan dirinya sebelum dilantik sebagai Presiden RI.

“Saudara saya kaget, saya kaget, pertemuan-pertemuan permufakatan berbuat jahat itu dari saudara Listyo Sigit itu,” kata Prabowo.

“Pertemuannya tanggal 3 Oktober sebelum saya dilantik. Saya dilantik tanggal 20, sebelum dilantik mereka sudah merencanakan saya harus diturunkan,” sambungnya.

Prabowo menduga pihak-pihak tersebut tidak menginginkan adanya pemerintahan yang bekerja secara benar untuk kepentingan rakyat. Menurutnya, mereka justru menginginkan pemerintah yang melindungi berbagai praktik ilegal.

“Jadi saudara-saudara, mereka tidak mau ada pemerintah yang bekerja bener untuk rakyat, mereka tidak mau. Mereka mau pemerintah yang melindungi tambang-tambang ilegal, mereka mau pemerintah melindungi judi online, mereka mau pemerintah yang melindungi penyelundupan, narkoba,” ujar Prabowo.