Prabowo Singgung Listyo Sigit Cs: Kalau Mau Jadi Presiden, Ikut Pemilu!

JAKARTA - Presiden Prabowo Subianto menyebut mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo dan sejumlah pihak lainnya memiliki niat jahat. Ia mengaku tidak habis pikir masih ada orang dengan pemikiran seperti itu pada zaman sekarang.

Hal tersebut disampaikan Prabowo saat berpidato dalam puncak perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di Sentul International Convention Center (SICC), Jawa Barat, Minggu (29/11/2026).

Mulanya, Prabowo mengungkapkan bahwa dirinya sempat memanggil Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto ke kediamannya beberapa hari sebelumnya.

"Beberapa hari yang lalu, saya panggil beliau di rumah saya. Saya katakan kepada beliau. 'Kau tahu kan saya tidak pernah kenal kamu. Saya nggak tahu, saya dapat insting yang kuat. Akhirnya kau yang menyelamatkan negara, kau yang bongkar suatu konspirasi jahat," ucap Prabowo.

Prabowo kemudian menyebut Listyo Sigit dan sejumlah pihak yang dimaksudnya sebagai orang-orang jahat. Ia menegaskan tidak mempermasalahkan apabila ada pihak yang ingin merebut kekuasaan, selama dilakukan melalui mekanisme konstitusional.

"Saya katakan orang-orang ini jahat. Kalau mau rebut kekuasaan, rebut saja kekuasaan. Mau jadi Presiden, bikin partai, maju pemilu, maju pilkada. Dia nggak tahu, berdarah-darah kita, bikin partai, maju pemilihan. Orang yang nggak pernah maju, nggak ngerti berdarah-darah kita. Kita korbankan segala-galanya," ucap Prabowo.