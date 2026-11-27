Soal Cawapres, Amran Puji Sugiono: Orang Baik dan Punya Jam Terbang Cukup Tinggi

JAKARTA - Menteri Pertanian (Mentan), Andi Amran Sulaiman menanggapi dinamika bursa calon wakil presiden (cawapres) yang belakangan menghangat. Amran turut memberikan penilaian positif terhadap Menteri Luar Negeri Sugiono yang namanya mencuat dalam bursa pencalonan tersebut.

Amran menyebut Sugiono sebagai sosok yang baik dan memiliki pengalaman panjang di pemerintahan. Menurutnya, pengalaman Sugiono menduduki sejumlah jabatan strategis menjadi salah satu hal yang patut diperhitungkan.

"Beliau, beliau orang baik. Pak Sugiono orang baik. Beliau punya jam terbang cukup tinggi. Beliau Menko, pernah Menlu. Jadi beliau orang baik," kata Amran dalam konferensi pers, Jumat (27/11/2026).

Sementara itu, terkait dinamika pencalonan cawapres, Amran mengaku tidak ingin terlalu memikirkan peluang maupun perkembangan politik yang ada. Dia memilih menyerahkan seluruh proses tersebut kepada takdir.

Amran mengatakan, kepercayaan Presiden Prabowo Subianto yang telah menunjuknya sebagai menteri merupakan hal besar yang patut disyukuri. Terlebih, dirinya juga mengaku pernah mendapat kepercayaan untuk dicalonkan oleh Presiden.

"Sekali lagi saya ulangi, saya ikut pada takdirku. Yang kedua, yang kedua adalah kami menjadi menteri saja sudah bersyukur. Yang ketiga, dicalonkan oleh Bapak Presiden itu luar biasa syukurnya," ujarnya.