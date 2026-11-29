Singgung 102 Kursi Golkar Saat Sapa Sugiono, Bahlil: Cocok Juga Barang Ini

JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar, Bahlil Lahadalia melontarkan kelakar saat menyapa Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Sugiono. Bahlil berseloroh menyebut Sugiono cocok menjadi wakil presiden (wapres).

Hal itu disampaikan Bahlil saat membuka pidatonya dalam acara puncak perayaan HUT ke-62 Partai Golkar di SICC, Jawa Barat, Minggu (29/11/2026). Dalam kesempatan tersebut, Bahlil menyapa Sugiono yang turut hadir.

"Yang saya hormati Menko Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Bapak Sugiono. Calon wakil presiden ini. Cocok juga barang ini," tutur Bahlil.

Bahlil kemudian melontarkan kelakar dengan menyinggung perolehan 102 kursi Partai Golkar di parlemen.

"Kapan lagi kita mau olah calon wakil presiden? Kalau sudah wakil presiden, tinggal kita hormat-hormat saja. Suara 102 di Golkar," ucap Bahlil.

(Awaludin)

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